قیمت امروز Korico

قیمت لحظه‌ ای Korico (KORICO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KORICO به USD برابر با $ 0 برای هر KORICO می‌ باشد.

توکن Korico در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,024.34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.14M KORICO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KORICO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KORICO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -16.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Korico (KORICO)

ارزش بازار $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K سرمایه در گردش 993.14M 993.14M 993.14M عرضه کل 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329

ارزش بازار فعلی Korico برابر است با $ 13.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KORICO برابر است با 993.14M، و عرضه کل آن 993138137.4645329 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.02K است.