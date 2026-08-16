قیمت امروز Kima Network

قیمت لحظه‌ ای Kima Network (KIMA) در حال حاضر برابر با $ 0.00236624 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIMA به USD برابر با $ 0.00236624 برای هر KIMA می‌ باشد.

توکن Kima Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 493,945 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 67.98M KIMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIMA در بازه‌ ای بین $ 0.00236616 (حداقل) و $ 0.00236643 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.092 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00124231 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIMA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +27.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33.84 رسیده است.

اطلاعات بازار Kima Network (KIMA)

ارزش بازار $ 493.95K$ 493.95K $ 493.95K حجم (24 ساعته) $ 33.84$ 33.84 $ 33.84 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 496.91K$ 496.91K $ 496.91K سرمایه در گردش 67.98M 67.98M 67.98M عرضه کل 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kima Network برابر است با $ 493.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33.84. عرضه در گردش KIMA برابر است با 67.98M، و عرضه کل آن 210000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 496.91K است.