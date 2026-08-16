قیمت امروز JunoCash

قیمت لحظه‌ ای JunoCash (JUNO) در حال حاضر برابر با $ 0.055062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JUNO به USD برابر با $ 0.055062 برای هر JUNO می‌ باشد.

توکن JunoCash در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 107,632 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.95M JUNO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JUNO در بازه‌ ای بین $ 0.053877 (حداقل) و $ 0.055989 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.389901 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05221 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JUNO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -11.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.93K رسیده است.

اطلاعات بازار JunoCash (JUNO)

ارزش بازار $ 107.63K$ 107.63K $ 107.63K حجم (24 ساعته) $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170.54K$ 170.54K $ 170.54K سرمایه در گردش 1.95M 1.95M 1.95M عرضه کل 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

ارزش بازار فعلی JunoCash برابر است با $ 107.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.93K. عرضه در گردش JUNO برابر است با 1.95M، و عرضه کل آن 1954681.24990004 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170.54K است.