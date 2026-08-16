قیمت امروز jesse

قیمت لحظه‌ ای jesse (JESSE) در حال حاضر برابر با $ 0.00143725 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JESSE به USD برابر با $ 0.00143725 برای هر JESSE می‌ باشد.

توکن jesse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 787,515 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 547.91M JESSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JESSE در بازه‌ ای بین $ 0.00138441 (حداقل) و $ 0.00146201 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01620661 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JESSE طی یک ساعت گذشته به میزان -1.68% و در هفت روز اخیر به میزان -10.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.64K رسیده است.

اطلاعات بازار jesse (JESSE)

ارزش بازار $ 787.52K$ 787.52K $ 787.52K حجم (24 ساعته) $ 29.64K$ 29.64K $ 29.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M سرمایه در گردش 547.91M 547.91M 547.91M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی jesse برابر است با $ 787.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.64K. عرضه در گردش JESSE برابر است با 547.91M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.44M است.