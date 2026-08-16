قیمت امروز JargonQuest

قیمت لحظه‌ ای JargonQuest (JQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JQ به USD برابر با $ 0 برای هر JQ می‌ باشد.

توکن JargonQuest در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,353 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.26B JQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JQ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +8.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار JargonQuest (JQ)

ارزش بازار $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 105.84K$ 105.84K $ 105.84K سرمایه در گردش 3.26B 3.26B 3.26B عرضه کل 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

ارزش بازار فعلی JargonQuest برابر است با $ 62.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JQ برابر است با 3.26B، و عرضه کل آن 5534543102.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 105.84K است.