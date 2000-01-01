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برترین توکن‌ های بازی برای کسب درآمد بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی برای کسب درآمد را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1096
+0.09%
+1.20%
+0.18%
$ 219.80M
$ 539.04K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002039
0.00%
+0.44%
-4.27%
$ 195.53M
$ 3.17B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8726
-0.09%
-1.40%
-3.32%
$ 151.30M
$ 64.32K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.0643
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
5
$ 0.03986
+0.15%
+0.35%
-2.91%
$ 117.48M
$ 1.42M
6
$ 0.1961
-0.41%
-1.01%
-1.95%
$ 90.51M
$ 292.33K
7
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.188
-0.05%
-0.42%
+3.13%
$ 83.18M
$ 322.19K
8
Gala
Gala
GALA
$ 0.001665
0.00%
-0.54%
-5.66%
$ 81.00M
$ 89.17M
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001895
+0.53%
-0.52%
-0.89%
$ 53.71M
$ 415.47M
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004097
-1.25%
+7.85%
+13.53%
$ 40.71M
$ 259.75M
11
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05001
+0.42%
+4.20%
-5.87%
$ 38.67M
$ 1.50M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009901
-0.33%
-0.75%
-2.02%
$ 29.58M
$ 64.88M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010173
-0.87%
+2.69%
-20.06%
$ 23.68M
$ 57.94M
14
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.997
-0.46%
-6.11%
-1.61%
$ 22.00M
$ 20.92K
15
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04784
-0.08%
-0.04%
+3.20%
$ 21.68M
$ 1.48M
16
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03543
-0.14%
-2.29%
-9.42%
$ 20.86M
$ 1.57M
17
GMT
GMT
GMT
$ 0.00622037
-2.02%
-0.00%
-9.37%
$ 19.36M
$ 5.43M
18
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005287
+0.26%
-2.68%
-4.63%
$ 19.25M
$ 106.09M
19
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003683
-0.24%
-1.31%
-6.14%
$ 16.98M
$ 17.06M
20
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.0016685
+0.42%
+0.01%
+1.01%
$ 16.68M
$ 110.20K
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02004
-0.20%
-0.84%
+0.40%
$ 15.29M
$ 2.77M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001728
-0.06%
+0.52%
-4.04%
$ 13.89M
$ 31.73M
23
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005113
-0.21%
+2.98%
-6.98%
$ 12.79M
$ 13.13M
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001755
+0.06%
-2.28%
-12.51%
$ 11.30M
$ 364.12M
25
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.001591
+0.49%
+0.21%
-1.30%
$ 10.78M
$ 46.96M
26
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02421
+0.41%
+8.47%
+14.29%
$ 10.54M
$ 2.44M
27
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00869124
0.00%
+0.01%
-6.74%
$ 7.05M
$ 34.76K
28
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002944
+0.14%
-10.77%
-9.71%
$ 6.96M
$ 54.20M
29
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01284
+0.24%
+0.87%
-11.37%
$ 6.39M
$ 4.54M
30
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.021
0.00%
-3.18%
+5.16%
$ 5.61M
$ 961.87K
31
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001352
-0.15%
-0.59%
-4.87%
$ 5.55M
$ 4.04B
32
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00075913
0.00%
+0.01%
-5.61%
$ 5.40M
$ 611.36
33
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.055841
0.00%
+0.00%
+4.31%
$ 4.72M
$ 141.19
34
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034413
+0.02%
-0.01%
-2.47%
$ 4.61M
$ 20.23K
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.0033723
-0.10%
+0.00%
+9.21%
$ 4.48M
$ 1.64K
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02894
-0.07%
-3.70%
+5.97%
$ 2.82M
$ 2.79M
37
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
0.00%
$ 2.54M
$ 4.20K
38
$ 0.0014238
-0.40%
-1.32%
-0.50%
$ 2.50M
$ 41.41M
39
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004295
0.00%
-0.76%
-11.77%
$ 2.36M
$ 10.75M
40
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04240662
0.00%
-0.00%
-4.19%
$ 2.24M
$ 4.72K
41
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+0.29%
$ 2.12M
$ 7.48
42
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016741
0.00%
-0.74%
-7.86%
$ 1.91M
$ 15.16M
43
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173606
-0.22%
-0.01%
-8.05%
$ 1.79M
$ 94.38
44
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.0175267
0.00%
-0.00%
+13.16%
$ 1.64M
$ 52.41
45
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00080228
-0.37%
-0.01%
-4.46%
$ 1.52M
$ 111.44K
46
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001941
+2.04%
+0.67%
-6.21%
$ 1.45M
$ 30.00M
47
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
48
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00347263
+0.20%
+0.14%
-0.78%
$ 1.35M
$ 24.08K
49
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00691753
-0.18%
0.00%
-5.03%
$ 1.31M
$ 37.12K
50
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00246637
0.00%
-0.06%
-2.38%
$ 1.23M
$ 4.00K

سوالات متداول

توکن‌ های بازی برای کسب درآمد چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی برای کسب درآمد به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 186 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.57B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی برای کسب درآمد چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی برای کسب درآمد که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DG با ثبت تغییر قیمتی 50.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی برای کسب درآمد در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 186 توکن از دسته بازی برای کسب درآمد را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی برای کسب درآمد می‌توان به IMX, FLOKI, AXS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی برای کسب درآمد چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی برای کسب درآمد در حال حاضر حدود $1.57B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی برای کسب درآمد، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.