قیمت امروز HYBR

قیمت لحظه‌ ای HYBR (HYBR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYBR به USD برابر با $ 0 برای هر HYBR می‌ باشد.

توکن HYBR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132,598 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 224.33M HYBR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYBR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0017141 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYBR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.39% و در هفت روز اخیر به میزان +6.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.87K رسیده است.

اطلاعات بازار HYBR (HYBR)

ارزش بازار $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K حجم (24 ساعته) $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M سرمایه در گردش 224.33M 224.33M 224.33M عرضه کل 1,972,812,852.81915 1,972,812,852.81915 1,972,812,852.81915

ارزش بازار فعلی HYBR برابر است با $ 132.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.87K. عرضه در گردش HYBR برابر است با 224.33M، و عرضه کل آن 1972812852.81915 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.17M است.