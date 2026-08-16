قیمت امروز holoride

قیمت لحظه‌ ای holoride (RIDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIDE به USD برابر با $ 0 برای هر RIDE می‌ باشد.

توکن holoride در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 112,621 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 879.90M RIDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.5 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIDE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -3.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار holoride (RIDE)

ارزش بازار $ 112.62K$ 112.62K $ 112.62K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.97K$ 127.97K $ 127.97K سرمایه در گردش 879.90M 879.90M 879.90M عرضه کل 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

ارزش بازار فعلی holoride برابر است با $ 112.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش RIDE برابر است با 879.90M، و عرضه کل آن 999794371.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.97K است.