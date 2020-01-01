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برترین توکن‌ های واقعیت مجازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش واقعیت مجازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004813
-0.23%
-0.33%
-10.26%
$ 4.82M
$ 11.47M
2
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-4.63%
$ 2.30M
$ 6.57
3
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002663
+0.87%
-2.13%
-4.62%
$ 2.15M
$ 20.49M
4
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02870709
0.00%
--
-0.16%
$ 1.17M
$ 4.12
5
Riser
Riser
RIS
$ 0.00056151
0.00%
+0.00%
-3.29%
$ 561.50K
$ 5.11K
6
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00863245
-0.17%
+0.01%
+6.69%
$ 259.23K
$ 968.22
7
holoride
holoride
RIDE
$ 0.0001287
+0.05%
+0.01%
-1.14%
$ 113.24K
$ 0.00
8
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.402E-5
0.00%
+0.70%
+6.25%
$ 34.02K
--

سوالات متداول

توکن‌ های واقعیت مجازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های واقعیت مجازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $11.40M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن واقعیت مجازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته واقعیت مجازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SPAWN با ثبت تغییر قیمتی 0.70% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن واقعیت مجازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته واقعیت مجازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص واقعیت مجازی می‌توان به PAAL, CUBE, CEEK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته واقعیت مجازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های واقعیت مجازی در حال حاضر حدود $11.40M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش واقعیت مجازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.