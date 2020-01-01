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برترین توکن‌ های اکوسیستم MultiversX بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم MultiversX را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.01
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.655
+0.08%
+1.22%
-1.77%
$ 80.09M
$ 24.98K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3017
+1.10%
+2.58%
-4.99%
$ 21.24M
$ 186.93K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000722
-0.30%
-3.24%
-43.62%
$ 10.76M
$ 359.96M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.01162
+1.04%
+1.04%
-12.78%
$ 9.63M
$ 7.76M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.65
0.00%
+0.01%
-1.85%
$ 5.71M
$ 76.81K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.0044297
+0.31%
+0.02%
+3.23%
$ 2.73M
$ 978.56
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016742
+0.12%
-0.54%
-8.96%
$ 1.91M
$ 15.46M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01552081
-0.01%
+0.01%
+0.50%
$ 1.26M
$ 1.55K
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.47072E-7
-0.68%
+1.80%
+0.63%
$ 1.01M
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 2.97
0.00%
+0.02%
-1.66%
$ 948.61K
$ 4.48K
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01139283
+0.12%
-0.03%
-2.13%
$ 821.08K
$ 2.40K
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00018557
-0.01%
+0.11%
+54.89%
$ 175.90K
$ 3.63K
14
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016596
0.00%
+0.02%
-5.76%
$ 137.33K
$ 1.59
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00012865
-0.01%
+0.02%
-2.64%
$ 113.20K
$ 0.00
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00023493
-0.01%
+0.01%
-2.28%
$ 101.70K
$ 20.44
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.493E-5
0.00%
+0.90%
+2.01%
$ 64.92K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57363E-7
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 31.96K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 2.998E-5
0.00%
+3.00%
-6.92%
$ 29.98K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00224672
-0.08%
+0.01%
-0.36%
$ 22.74K
$ 50.93
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.0015934
-0.01%
+0.01%
+6.82%
$ 15.90K
$ 2.46
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000478
0.00%
+0.84%
+11.42%
--
$ 166.53M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم MultiversX چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم MultiversX به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 23 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $14.61B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم MultiversX چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم MultiversX که در MEXC رصد می‌شوند، توکن KWAK با ثبت تغییر قیمتی 3.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم MultiversX در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 23 توکن از دسته اکوسیستم MultiversX را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم MultiversX می‌توان به HYPE, EGLD, CYBER اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم MultiversX چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم MultiversX در حال حاضر حدود $14.61B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم MultiversX، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.