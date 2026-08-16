قیمت امروز HermesWorld

قیمت لحظه‌ ای HermesWorld (HERMESWORLD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HERMESWORLD به USD برابر با $ 0 برای هر HERMESWORLD می‌ باشد.

توکن HermesWorld در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,168 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M HERMESWORLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HERMESWORLD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00233393 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HERMESWORLD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -29.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HermesWorld (HERMESWORLD)

ارزش بازار $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,909,130.724361 999,909,130.724361 999,909,130.724361

ارزش بازار فعلی HermesWorld برابر است با $ 56.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HERMESWORLD برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999909130.724361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.17K است.