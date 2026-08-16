قیمت امروز Hashlink

قیمت لحظه‌ ای Hashlink (HLINK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HLINK به USD برابر با $ 0 برای هر HLINK می‌ باشد.

توکن Hashlink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,523.46 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.40B HLINK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HLINK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HLINK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -27.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hashlink (HLINK)

ارزش بازار $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K سرمایه در گردش 95.40B 95.40B 95.40B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hashlink برابر است با $ 11.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HLINK برابر است با 95.40B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.08K است.