قیمت امروز Harmonix USDC

قیمت لحظه‌ ای Harmonix USDC (HAUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1.001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAUSDC به USD برابر با $ 1.001 برای هر HAUSDC می‌ باشد.

توکن Harmonix USDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 273,954 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 306.33K HAUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAUSDC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.001 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.787853 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Harmonix USDC (HAUSDC)

ارزش بازار $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K حجم (24 ساعته) $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K سرمایه در گردش 306.33K 306.33K 306.33K عرضه کل 306,331.6031876865 306,331.6031876865 306,331.6031876865

ارزش بازار فعلی Harmonix USDC برابر است با $ 273.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.99. عرضه در گردش HAUSDC برابر است با 306.33K، و عرضه کل آن 306331.6031876865 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 273.95K است.