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برترین توکن‌ های NFT کسری شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش NFT کسری شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006177
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
2
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003114
-0.10%
-4.66%
-10.55%
$ 2.27M
$ 17.08B
3
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
4
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.164E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 1.16M
--
5
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.31
0.00%
--
+4.52%
$ 709.83K
$ 1.02K
6
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.51
+2.27%
+0.00%
-25.45%
$ 115.24K
$ 3.69K

سوالات متداول

توکن‌ های NFT کسری شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های NFT کسری شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 6 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $68.22M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن NFT کسری شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته NFT کسری شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن NFD با ثبت تغییر قیمتی 1.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن NFT کسری شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 6 توکن از دسته NFT کسری شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص NFT کسری شده می‌توان به DOG, WEN, NFD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته NFT کسری شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های NFT کسری شده در حال حاضر حدود $68.22M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش NFT کسری شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.