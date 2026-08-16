قیمت امروز Guru

قیمت لحظه‌ ای Guru (GURU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GURU به USD برابر با $ 0 برای هر GURU می‌ باشد.

توکن Guru در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,761.69 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.00M GURU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GURU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.084421 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GURU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -5.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.63 رسیده است.

اطلاعات بازار Guru (GURU)

ارزش بازار $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K حجم (24 ساعته) $ 36.63$ 36.63 $ 36.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K سرمایه در گردش 99.00M 99.00M 99.00M عرضه کل 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

ارزش بازار فعلی Guru برابر است با $ 14.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.63. عرضه در گردش GURU برابر است با 99.00M، و عرضه کل آن 99001225.37722665 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.76K است.