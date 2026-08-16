قیمت امروز GTF

قیمت لحظه‌ ای GTF (GTF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTF به USD برابر با $ 0 برای هر GTF می‌ باشد.

توکن GTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,988.22 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B GTF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -10.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GTF (GTF)

ارزش بازار $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GTF برابر است با $ 19.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GTF برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.99K است.