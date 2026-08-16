قیمت امروز Greyhound

قیمت لحظه‌ ای Greyhound (GH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GH به USD برابر با $ 0 برای هر GH می‌ باشد.

توکن Greyhound در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,202 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M GH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01164639 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +3.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Greyhound (GH)

ارزش بازار $ 74.20K$ 74.20K $ 74.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.20K$ 74.20K $ 74.20K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,992,297.186454 999,992,297.186454 999,992,297.186454

ارزش بازار فعلی Greyhound برابر است با $ 74.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GH برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999992297.186454 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.20K است.