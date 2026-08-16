قیمت امروز GREENBOW

قیمت لحظه‌ ای GREENBOW (GREENBOW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GREENBOW به USD برابر با $ 0 برای هر GREENBOW می‌ باشد.

توکن GREENBOW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20 927 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B GREENBOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GREENBOW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GREENBOW طی یک ساعت گذشته به میزان +0,54% و در هفت روز اخیر به میزان -3,68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GREENBOW (GREENBOW)

ارزش بازار $ 20,93K$ 20,93K $ 20,93K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20,93K$ 20,93K $ 20,93K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی GREENBOW برابر است با $ 20,93K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GREENBOW برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20,93K است.