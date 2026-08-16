قیمت امروز Gnomes

قیمت لحظه‌ ای Gnomes (GNOMES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GNOMES به USD برابر با $ 0 برای هر GNOMES می‌ باشد.

توکن Gnomes در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,255.12 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 933.17M GNOMES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GNOMES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GNOMES طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -65.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gnomes (GNOMES)

ارزش بازار $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K سرمایه در گردش 933.17M 933.17M 933.17M عرضه کل 933,166,622.485011 933,166,622.485011 933,166,622.485011

ارزش بازار فعلی Gnomes برابر است با $ 12.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GNOMES برابر است با 933.17M، و عرضه کل آن 933166622.485011 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.26K است.