قیمت امروز Glory Cat

قیمت لحظه‌ ای Glory Cat (GCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GCAT به USD برابر با $ 0 برای هر GCAT می‌ باشد.

توکن Glory Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,335 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 106.93B GCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GCAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان +16.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Glory Cat (GCAT)

ارزش بازار $ 50.34K$ 50.34K $ 50.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.91K$ 64.91K $ 64.91K سرمایه در گردش 106.93B 106.93B 106.93B عرضه کل 137,891,719,019.91266 137,891,719,019.91266 137,891,719,019.91266

ارزش بازار فعلی Glory Cat برابر است با $ 50.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GCAT برابر است با 106.93B، و عرضه کل آن 137891719019.91266 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.91K است.