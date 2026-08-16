قیمت امروز GhostwareOS

قیمت لحظه‌ ای GhostwareOS (GHOST) در حال حاضر برابر با $ 0.00114426 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GHOST به USD برابر با $ 0.00114426 برای هر GHOST می‌ باشد.

توکن GhostwareOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,143,955 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M GHOST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GHOST در بازه‌ ای بین $ 0.00111045 (حداقل) و $ 0.00127408 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02603224 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GHOST طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -5.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.27K رسیده است.

اطلاعات بازار GhostwareOS (GHOST)

ارزش بازار $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M حجم (24 ساعته) $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,721,083.9274374 999,721,083.9274374 999,721,083.9274374

ارزش بازار فعلی GhostwareOS برابر است با $ 1.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.27K. عرضه در گردش GHOST برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999721083.9274374 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.14M است.