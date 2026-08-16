قیمت امروز Genius Token

قیمت لحظه‌ ای Genius Token (POCK) در حال حاضر برابر با $ 0.00232808 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POCK به USD برابر با $ 0.00232808 برای هر POCK می‌ باشد.

توکن Genius Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,066,621 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 887.71M POCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POCK در بازه‌ ای بین $ 0.00221344 (حداقل) و $ 0.00230584 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00742828 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POCK طی یک ساعت گذشته به میزان +1.76% و در هفت روز اخیر به میزان +10.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Genius Token (POCK)

ارزش بازار $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M حجم (24 ساعته) $ 3.81K$ 3.81K $ 3.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M سرمایه در گردش 887.71M 887.71M 887.71M عرضه کل 997,600,859.289706 997,600,859.289706 997,600,859.289706

ارزش بازار فعلی Genius Token برابر است با $ 2.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.81K. عرضه در گردش POCK برابر است با 887.71M، و عرضه کل آن 997600859.289706 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.32M است.