قیمت امروز GenesisL1

قیمت لحظه‌ ای GenesisL1 (L1) در حال حاضر برابر با $ 0.092565 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی L1 به USD برابر با $ 0.092565 برای هر L1 می‌ باشد.

توکن GenesisL1 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,839,268 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 41.48M L1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، L1 در بازه‌ ای بین $ 0.092522 (حداقل) و $ 0.097773 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.133966 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.092522 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز L1 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -15.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.98K رسیده است.

اطلاعات بازار GenesisL1 (L1)

ارزش بازار $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M حجم (24 ساعته) $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M سرمایه در گردش 41.48M 41.48M 41.48M عرضه کل 46,839,735.31023154 46,839,735.31023154 46,839,735.31023154

ارزش بازار فعلی GenesisL1 برابر است با $ 3.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.98K. عرضه در گردش L1 برابر است با 41.48M، و عرضه کل آن 46839735.31023154 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.34M است.