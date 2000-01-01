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برترین توکن‌ های علوم غیرمتمرکز (DeSci) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش علوم غیرمتمرکز (DeSci) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2558
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.0038
+0.40%
+2.18%
-6.36%
$ 76.43M
$ 15.45M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02476
+0.04%
+0.65%
-3.05%
$ 54.77M
$ 2.57M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.775636
+0.32%
+0.02%
-16.78%
$ 23.51M
$ 384.23K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.68
+0.65%
-0.02%
-7.69%
$ 22.77M
$ 103.41K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13.61
0.00%
+0.02%
-1.95%
$ 9.56M
$ 2.15K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009038
-1.93%
-5.41%
-4.93%
$ 9.01M
$ 6.01M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.22402
+0.06%
-0.01%
-4.99%
$ 5.89M
$ 3.02K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.093251
+0.04%
-0.05%
-12.19%
$ 3.87M
$ 4.95K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.0065488
+0.67%
+0.03%
+6.21%
$ 3.12M
$ 105.23K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00208096
+0.07%
+0.01%
-2.80%
$ 2.08M
$ 3.42K
12
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.767061
+0.07%
-0.00%
-5.44%
$ 1.87M
$ 425.10
13
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0.00325691
0.00%
--
+25.55%
$ 1.65M
$ 142.43
14
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.12
0.00%
+0.01%
+2.38%
$ 1.60M
$ 1.12K
15
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0.00108514
-0.09%
+0.00%
-7.36%
$ 1.09M
$ 285.04
16
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.081085
+0.19%
+0.01%
+0.02%
$ 935.05K
$ 37.93
17
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.00155763
-4.60%
-0.05%
-14.59%
$ 590.93K
$ 2.93K
18
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1.697E-5
-0.18%
-2.20%
-7.42%
$ 536.58K
--
19
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.154193
+0.04%
+0.01%
-3.90%
$ 445.29K
$ 1.64K
20
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00208132
+0.14%
+0.00%
-1.15%
$ 404.65K
$ 1.11K
21
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.0097965
+0.12%
+0.01%
-1.03%
$ 385.74K
$ 8.59K
22
Factor
Factor
FACT
$ 0.2879
0.00%
-0.66%
-2.74%
$ 340.65K
$ 1.89K
23
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0.0003396
+0.06%
+0.01%
+0.60%
$ 339.60K
$ 78.07
24
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00474209
+0.01%
+0.00%
-2.25%
$ 309.94K
$ 152.10
25
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.0249524
-0.03%
+0.00%
-1.42%
$ 293.84K
$ 339.36
26
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.002495
+1.42%
-4.69%
-23.85%
$ 268.58K
$ 6.13M
27
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0.00028906
+0.04%
0.00%
-2.30%
$ 223.36K
$ 58.19
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0.03965283
0.00%
--
-0.35%
$ 206.74K
$ 4.93
29
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0.00018559
0.00%
--
+56.74%
$ 185.59K
$ 285.05
30
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0.00017884
+0.56%
-0.00%
-8.20%
$ 178.83K
$ 32.39K
31
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0.00010344
+0.04%
-0.02%
-13.61%
$ 172.17K
$ 116.31
32
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00016988
+0.08%
-0.00%
-1.24%
$ 169.82K
$ 1.35K
33
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00014936
+0.09%
-0.00%
-2.20%
$ 149.32K
$ 337.13
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0.00479845
+0.06%
+0.00%
-6.04%
$ 100.76K
$ 62.62
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0.00264651
+0.19%
+0.01%
-4.22%
$ 90.44K
$ 112.20
36
Etica
Etica
ETI
$ 0.00987242
-0.47%
-0.05%
-0.89%
$ 69.94K
$ 35.49
37
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
0.00%
$ 60.23K
$ 4.28
38
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0.00116981
0.00%
--
-9.55%
$ 58.49K
$ 114.22
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0.00631747
+0.06%
-0.00%
-1.03%
$ 56.29K
$ 47.40
40
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00613302
+0.02%
0.00%
-23.18%
$ 52.08K
$ 34.48
41
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.454E-5
-0.07%
+0.20%
-0.58%
$ 48.50K
--
42
Protean
Protean
PRTN
$ 4.71585E-7
0.00%
-1.50%
-3.69%
$ 47.16K
--
43
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00116992
0.00%
--
-4.23%
$ 46.90K
$ 7.02
44
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4.356E-5
-0.02%
+1.10%
-3.05%
$ 43.54K
--
45
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
-6.27%
$ 41.44K
--
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 10.97
0.00%
--
-1.17%
$ 32.37K
$ 75.21
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 2.999E-5
0.00%
0.00%
-2.25%
$ 29.88K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2.303E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 23.03K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1.636E-5
-0.24%
-1.50%
-1.51%
$ 16.37K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
-9.09%
$ 15.72K
--

سوالات متداول

توکن‌ های علوم غیرمتمرکز (DeSci) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های علوم غیرمتمرکز (DeSci) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 56 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $352.10M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن علوم غیرمتمرکز (DeSci) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته علوم غیرمتمرکز (DeSci) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PGPT با ثبت تغییر قیمتی 2.93% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن علوم غیرمتمرکز (DeSci) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 56 توکن از دسته علوم غیرمتمرکز (DeSci) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص علوم غیرمتمرکز (DeSci) می‌توان به TRAC, ATH, BIO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته علوم غیرمتمرکز (DeSci) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های علوم غیرمتمرکز (DeSci) در حال حاضر حدود $352.10M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش علوم غیرمتمرکز (DeSci)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.