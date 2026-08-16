قیمت امروز FRIC

قیمت لحظه‌ ای FRIC (FRIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRIC به USD برابر با $ 0 برای هر FRIC می‌ باشد.

توکن FRIC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 600,086 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M FRIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRIC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03571436 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRIC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -9.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.75K رسیده است.

اطلاعات بازار FRIC (FRIC)

ارزش بازار $ 600.09K$ 600.09K $ 600.09K حجم (24 ساعته) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 600.09K$ 600.09K $ 600.09K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,915,894.672812 999,915,894.672812 999,915,894.672812

ارزش بازار فعلی FRIC برابر است با $ 600.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.75K. عرضه در گردش FRIC برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999915894.672812 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 600.09K است.