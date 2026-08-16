قیمت امروز ForgeOracle

قیمت لحظه‌ ای ForgeOracle (FORGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FORGE به USD برابر با $ 0 برای هر FORGE می‌ باشد.

توکن ForgeOracle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,768 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.00B FORGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FORGE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FORGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ForgeOracle (FORGE)

ارزش بازار $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K سرمایه در گردش 99.00B 99.00B 99.00B عرضه کل 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ForgeOracle برابر است با $ 27.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FORGE برابر است با 99.00B، و عرضه کل آن 99000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.77K است.