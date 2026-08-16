قیمت امروز FOMO Base

قیمت لحظه‌ ای FOMO Base (FOMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOMO به USD برابر با $ 0 برای هر FOMO می‌ باشد.

توکن FOMO Base در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,247 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B FOMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOMO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOMO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +9.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FOMO Base (FOMO)

ارزش بازار $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی FOMO Base برابر است با $ 28.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FOMO برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.25K است.