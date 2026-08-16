قیمت امروز FITTED

قیمت لحظه‌ ای FITTED (FITTED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FITTED به USD برابر با $ 0 برای هر FITTED می‌ باشد.

توکن FITTED در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,399 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M FITTED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FITTED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FITTED طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FITTED (FITTED)

ارزش بازار $ 47.40K$ 47.40K $ 47.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.40K$ 47.40K $ 47.40K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,962,597.8133091 999,962,597.8133091 999,962,597.8133091

ارزش بازار فعلی FITTED برابر است با $ 47.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FITTED برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999962597.8133091 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.40K است.