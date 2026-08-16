قیمت امروز Fireverse

قیمت لحظه‌ ای Fireverse (FIR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIR به USD برابر با $ 0 برای هر FIR می‌ باشد.

توکن Fireverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 166,915 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 355.33M FIR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.131284 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.54% و در هفت روز اخیر به میزان +9.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Fireverse (FIR)

ارزش بازار $ 166.92K$ 166.92K $ 166.92K حجم (24 ساعته) $ 7.19K$ 7.19K $ 7.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 469.75K$ 469.75K $ 469.75K سرمایه در گردش 355.33M 355.33M 355.33M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fireverse برابر است با $ 166.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.19K. عرضه در گردش FIR برابر است با 355.33M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 469.75K است.