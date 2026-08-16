قیمت امروز FIO Protocol

قیمت لحظه‌ ای FIO Protocol (FIO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIO به USD برابر با $ 0 برای هر FIO می‌ باشد.

توکن FIO Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 265,169 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 923.14M FIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.560433 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 649.26 رسیده است.

اطلاعات بازار FIO Protocol (FIO)

ارزش بازار $ 265.17K$ 265.17K $ 265.17K حجم (24 ساعته) $ 649.26$ 649.26 $ 649.26 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 287.25K$ 287.25K $ 287.25K سرمایه در گردش 923.14M 923.14M 923.14M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی FIO Protocol برابر است با $ 265.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 649.26. عرضه در گردش FIO برابر است با 923.14M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 287.25K است.