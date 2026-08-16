قیمت امروز Evmos

قیمت لحظه‌ ای Evmos (EVMOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVMOS به USD برابر با $ 0 برای هر EVMOS می‌ باشد.

توکن Evmos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 228,487 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 512.69M EVMOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVMOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.84 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVMOS طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +3.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.07 رسیده است.

اطلاعات بازار Evmos (EVMOS)

ارزش بازار $ 228.49K$ 228.49K $ 228.49K حجم (24 ساعته) $ 0.07$ 0.07 $ 0.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 445.66K$ 445.66K $ 445.66K سرمایه در گردش 512.69M 512.69M 512.69M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Evmos برابر است با $ 228.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.07. عرضه در گردش EVMOS برابر است با 512.69M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 445.66K است.