قیمت امروز Everscale

قیمت لحظه‌ ای Everscale (EVER) در حال حاضر برابر با $ 0.0029115 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVER به USD برابر با $ 0.0029115 برای هر EVER می‌ باشد.

توکن Everscale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,780,726 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.99B EVER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVER در بازه‌ ای بین $ 0.00290832 (حداقل) و $ 0.00304127 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.9 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00220163 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.57K رسیده است.

اطلاعات بازار Everscale (EVER)

ارزش بازار $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M حجم (24 ساعته) $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M سرمایه در گردش 1.99B 1.99B 1.99B عرضه کل 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0

ارزش بازار فعلی Everscale برابر است با $ 5.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.57K. عرضه در گردش EVER برابر است با 1.99B، و عرضه کل آن 2117508291.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.16M است.