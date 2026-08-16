قیمت امروز Ethresearchbot

قیمت لحظه‌ ای Ethresearchbot (ETHR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETHR به USD برابر با $ 0 برای هر ETHR می‌ باشد.

توکن Ethresearchbot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,258 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 94.98B ETHR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETHR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETHR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ethresearchbot (ETHR)

ارزش بازار $ 56.26K$ 56.26K $ 56.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.26K$ 56.26K $ 56.26K سرمایه در گردش 94.98B 94.98B 94.98B عرضه کل 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

ارزش بازار فعلی Ethresearchbot برابر است با $ 56.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ETHR برابر است با 94.98B، و عرضه کل آن 94979395397.71475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.26K است.