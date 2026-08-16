قیمت امروز DoubleZero Staked SOL

قیمت لحظه‌ ای DoubleZero Staked SOL (DZSOL) در حال حاضر برابر با $ 79.95 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DZSOL به USD برابر با $ 79.95 برای هر DZSOL می‌ باشد.

توکن DoubleZero Staked SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,619,789 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 32.77K DZSOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DZSOL در بازه‌ ای بین $ 79.68 (حداقل) و $ 80.41 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 887.68 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 7.43 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DZSOL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -0.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 76.17 رسیده است.

اطلاعات بازار DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

ارزش بازار $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M حجم (24 ساعته) $ 76.17$ 76.17 $ 76.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 113.73M$ 113.73M $ 113.73M سرمایه در گردش 32.77K 32.77K 32.77K عرضه کل 1,422,464.388606399 1,422,464.388606399 1,422,464.388606399

ارزش بازار فعلی DoubleZero Staked SOL برابر است با $ 2.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.17. عرضه در گردش DZSOL برابر است با 32.77K، و عرضه کل آن 1422464.388606399 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 113.73M است.