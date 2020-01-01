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برترین توکن‌ های SOL با استیک مایع بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش SOL با استیک مایع را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.95
+0.12%
+0.01%
-1.59%
$ 767.61M
$ 221.07K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.81
+0.04%
+0.01%
-1.55%
$ 754.83M
$ 6.93M
3
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 90.87
+0.04%
+0.01%
-1.58%
$ 392.10M
$ 2.07M
4
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.31
+0.12%
+0.01%
-1.52%
$ 212.11M
$ 210.86
5
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.55
+0.05%
+0.01%
-1.61%
$ 178.25M
$ 433.93K
6
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.05
+0.10%
+0.01%
-1.62%
$ 154.54M
$ 61.38K
7
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.56
+0.16%
+0.01%
-1.71%
$ 124.46M
$ 281.94K
8
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.12
+0.06%
+0.01%
-1.63%
$ 103.57M
$ 774.57
9
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.1
+0.17%
+0.01%
-1.79%
$ 101.32M
$ 740.10
10
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.02
+0.11%
+0.01%
-1.12%
$ 93.23M
$ 55.34K
11
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 82.6
+0.11%
+0.01%
-1.48%
$ 74.91M
$ 3.45
12
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.2
+0.06%
+0.01%
-1.68%
$ 69.70M
$ 9.28K
13
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 98.92
+0.10%
+0.01%
-1.65%
$ 69.41M
$ 150.04K
14
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 80.83
-0.09%
+0.01%
-1.55%
$ 14.13M
$ 33.15K
15
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 90.2
+0.11%
+0.01%
-1.42%
$ 10.45M
$ 1.11K
16
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 95.29
+0.02%
-0.01%
-3.84%
$ 10.12M
$ 6.88K
17
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 88.13
+0.11%
+0.01%
-1.46%
$ 7.68M
$ 259.65K
18
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.07
+0.10%
+0.01%
-1.72%
$ 6.89M
$ 5.90K
19
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 90.62
0.00%
0.00%
-0.68%
$ 3.24M
$ 296.40
20
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.25
+0.11%
+0.01%
-1.51%
$ 2.63M
$ 121.62
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 93.06
+0.06%
+0.01%
-1.56%
$ 1.69M
$ 144.69
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 145.13
0.00%
--
+0.56%
$ 1.09M
$ 7.60
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 97.6
+0.11%
+0.01%
-1.58%
$ 311.19K
$ 73.42
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 80.21
+0.02%
0.00%
-0.95%
$ 154.47K
$ 80.54
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
0.00%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 81.33
+0.18%
+0.74%
-1.86%
--
$ 705.20

سوالات متداول

توکن‌ های SOL با استیک مایع چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های SOL با استیک مایع به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 27 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $3.16B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن SOL با استیک مایع چیست؟
در میان توکن‌ های دسته SOL با استیک مایع که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MXSOL با ثبت تغییر قیمتی 0.74% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن SOL با استیک مایع در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 27 توکن از دسته SOL با استیک مایع را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص SOL با استیک مایع می‌توان به BNSOL, JITOSOL, JUPSOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته SOL با استیک مایع چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های SOL با استیک مایع در حال حاضر حدود $3.16B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش SOL با استیک مایع، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.