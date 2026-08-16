قیمت امروز dotmoovs

قیمت لحظه‌ ای dotmoovs (MOOV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOOV به USD برابر با $ 0 برای هر MOOV می‌ باشد.

توکن dotmoovs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 228 799 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B MOOV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOOV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,096391 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOOV طی یک ساعت گذشته به میزان -0,43% و در هفت روز اخیر به میزان -0,88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19,73K رسیده است.

اطلاعات بازار dotmoovs (MOOV)

ارزش بازار $ 228,80K$ 228,80K $ 228,80K حجم (24 ساعته) $ 19,73K$ 19,73K $ 19,73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 228,80K$ 228,80K $ 228,80K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی dotmoovs برابر است با $ 228,80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19,73K. عرضه در گردش MOOV برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 228,80K است.