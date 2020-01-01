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برترین توکن‌ های برای کسب درآمد حرکت کنید بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش برای کسب درآمد حرکت کنید را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
GMT
GMT
GMT
$ 0,00636596
-0,16%
+0,02%
-8,59%
$ 19,81M
$ 5,53M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0,00870211
0,00%
+0,01%
-5,75%
$ 7,06M
$ 33,39K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0,00034386
+0,48%
-0,01%
-2,91%
$ 4,60M
$ 19,81K
4
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0,051516
0,00%
--
0,00%
$ 1,39M
$ 106,29K
5
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0,00689804
-0,42%
0,00%
-5,37%
$ 1,30M
$ 36,67K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0,00095416
-0,47%
-0,01%
-3,39%
$ 1,11M
$ 13,31K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7,295E-5
0,00%
+22,00%
0,00%
$ 902,74K
--
8
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0,01099513
0,00%
+0,04%
-5,10%
$ 549,76K
$ 292,27
9
Step App
Step App
FITFI
$ 0,00010726
+0,46%
-0,43%
-27,15%
$ 493,42K
$ 582,52K
10
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0,0011279
-0,05%
-0,01%
-5,36%
$ 239,35K
$ 5,09
11
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0,0002298
+0,44%
+0,00%
-4,55%
$ 229,81K
$ 19,06K
12
Walken
Walken
WLKN
$ 0,00013532
+0,13%
-0,00%
-6,90%
$ 221,59K
$ 225,73
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0,00018557
-0,01%
+0,11%
+54,89%
$ 175,90K
$ 3,63K
14
Genopets
Genopets
GENE
$ 0,00122633
+0,04%
+0,07%
+14,30%
$ 118,15K
$ 162,01
15
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0,00202692
+0,10%
-0,01%
-2,47%
$ 104,00K
$ 10,17
16
Athledium
Athledium
AEM
$ 0,01631529
0,00%
+0,04%
+12,90%
$ 48,97K
$ 89,76K
17
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1,56E-6
0,00%
+6,40%
+6,12%
$ 15,56K
--
18
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9,532E-5
0,00%
-1,20%
-2,30%
$ 9,53K
--
19
Force
Force
FRC
$ 0,0002162
-0,09%
-0,14%
-0,46%
--
$ 16,86M
20
FIT
FIT
FIT
$ 0,00004821
-0,02%
+0,04%
-0,17%
--
$ 114,03M

سوالات متداول

توکن‌ های برای کسب درآمد حرکت کنید چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های برای کسب درآمد حرکت کنید به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $38.37M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن برای کسب درآمد حرکت کنید چیست؟
در میان توکن‌ های دسته برای کسب درآمد حرکت کنید که در MEXC رصد می‌شوند، توکن IZE با ثبت تغییر قیمتی 22.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن برای کسب درآمد حرکت کنید در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته برای کسب درآمد حرکت کنید را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص برای کسب درآمد حرکت کنید می‌توان به GMT, GRND, SWEAT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته برای کسب درآمد حرکت کنید چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های برای کسب درآمد حرکت کنید در حال حاضر حدود $38.37M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش برای کسب درآمد حرکت کنید، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.