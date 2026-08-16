قیمت امروز Dogeshit

قیمت لحظه‌ ای Dogeshit (SHIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIT به USD برابر با $ 0 برای هر SHIT می‌ باشد.

توکن Dogeshit در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 179,188 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B SHIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -11.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dogeshit (SHIT)

ارزش بازار $ 179.19K$ 179.19K $ 179.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 179.19K$ 179.19K $ 179.19K سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dogeshit برابر است با $ 179.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIT برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.19K است.