قیمت امروز DISCLOSURE

قیمت لحظه‌ ای DISCLOSURE (DISCLOSURE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DISCLOSURE به USD برابر با $ 0 برای هر DISCLOSURE می‌ باشد.

توکن DISCLOSURE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,539.7 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 729.95M DISCLOSURE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DISCLOSURE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DISCLOSURE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -13.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DISCLOSURE (DISCLOSURE)

ارزش بازار $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K سرمایه در گردش 729.95M 729.95M 729.95M عرضه کل 999,930,827.377716 999,930,827.377716 999,930,827.377716

ارزش بازار فعلی DISCLOSURE برابر است با $ 12.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DISCLOSURE برابر است با 729.95M، و عرضه کل آن 999930827.377716 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.54K است.