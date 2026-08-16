قیمت امروز Deployr

قیمت لحظه‌ ای Deployr (DEPLOYR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEPLOYR به USD برابر با $ 0 برای هر DEPLOYR می‌ باشد.

توکن Deployr در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,617.53 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 97.49M DEPLOYR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEPLOYR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00265165 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEPLOYR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +8.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.04 رسیده است.

اطلاعات بازار Deployr (DEPLOYR)

ارزش بازار $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K حجم (24 ساعته) $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K سرمایه در گردش 97.49M 97.49M 97.49M عرضه کل 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758

ارزش بازار فعلی Deployr برابر است با $ 13.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.04. عرضه در گردش DEPLOYR برابر است با 97.49M، و عرضه کل آن 97494746.24222758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.62K است.