قیمت امروز Delu

قیمت لحظه‌ ای Delu (DELU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DELU به USD برابر با $ 0 برای هر DELU می‌ باشد.

توکن Delu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,141 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B DELU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DELU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DELU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -11.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Delu (DELU)

ارزش بازار $ 77.14K$ 77.14K $ 77.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.14K$ 77.14K $ 77.14K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

ارزش بازار فعلی Delu برابر است با $ 77.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DELU برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999998.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.14K است.