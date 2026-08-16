قیمت امروز DeepBot

قیمت لحظه‌ ای DeepBot (DEEPAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00500895 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEEPAI به USD برابر با $ 0.00500895 برای هر DEEPAI می‌ باشد.

توکن DeepBot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 500,886 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M DEEPAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEEPAI در بازه‌ ای بین $ 0.00472536 (حداقل) و $ 0.00501612 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02594765 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00215985 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEEPAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +37.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 774.78 رسیده است.

اطلاعات بازار DeepBot (DEEPAI)

ارزش بازار $ 500.89K$ 500.89K $ 500.89K حجم (24 ساعته) $ 774.78$ 774.78 $ 774.78 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 500.89K$ 500.89K $ 500.89K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی DeepBot برابر است با $ 500.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 774.78. عرضه در گردش DEEPAI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 500.89K است.