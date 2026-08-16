قیمت امروز DEBT

قیمت لحظه‌ ای DEBT ($DEBT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $DEBT به USD برابر با $ 0 برای هر $DEBT می‌ باشد.

توکن DEBT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,902 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 760.14M $DEBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $DEBT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $DEBT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +2.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DEBT ($DEBT)

ارزش بازار $ 46.90K$ 46.90K $ 46.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.30K$ 47.30K $ 47.30K سرمایه در گردش 760.14M 760.14M 760.14M عرضه کل 933,471,314.254676 933,471,314.254676 933,471,314.254676

ارزش بازار فعلی DEBT برابر است با $ 46.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $DEBT برابر است با 760.14M، و عرضه کل آن 933471314.254676 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.30K است.