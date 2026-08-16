قیمت امروز DEAD

قیمت لحظه‌ ای DEAD (DEAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEAD به USD برابر با $ 0 برای هر DEAD می‌ باشد.

توکن DEAD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,304 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 81.38M DEAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00495094 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -16.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.45 رسیده است.

اطلاعات بازار DEAD (DEAD)

ارزش بازار $ 23.30K$ 23.30K $ 23.30K حجم (24 ساعته) $ 56.45$ 56.45 $ 56.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.30K$ 23.30K $ 23.30K سرمایه در گردش 81.38M 81.38M 81.38M عرضه کل 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548

ارزش بازار فعلی DEAD برابر است با $ 23.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.45. عرضه در گردش DEAD برابر است با 81.38M، و عرضه کل آن 81379571.35385548 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.30K است.