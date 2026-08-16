قیمت امروز Cuh

قیمت لحظه‌ ای Cuh (CUH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 22.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CUH به USD برابر با $ 0 برای هر CUH می‌ باشد.

توکن Cuh در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,529.95 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 943.60M CUH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CUH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CUH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -77.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cuh (CUH)

ارزش بازار $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K سرمایه در گردش 943.60M 943.60M 943.60M عرضه کل 943,597,134.621655 943,597,134.621655 943,597,134.621655

ارزش بازار فعلی Cuh برابر است با $ 7.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUH برابر است با 943.60M، و عرضه کل آن 943597134.621655 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.53K است.