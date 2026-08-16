قیمت امروز Cobot

قیمت لحظه‌ ای Cobot (COBOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COBOT به USD برابر با $ 0 برای هر COBOT می‌ باشد.

توکن Cobot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,892 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 291.24M COBOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COBOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00596208 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COBOT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -27.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cobot (COBOT)

ارزش بازار $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K سرمایه در گردش 291.24M 291.24M 291.24M عرضه کل 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063

ارزش بازار فعلی Cobot برابر است با $ 24.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COBOT برابر است با 291.24M، و عرضه کل آن 695738601.4000063 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.47K است.