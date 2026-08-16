قیمت امروز Clawris

قیمت لحظه‌ ای Clawris (CLAWRIS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWRIS به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWRIS می‌ باشد.

توکن Clawris در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50.070 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B CLAWRIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWRIS در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWRIS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان %0,00 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Clawris (CLAWRIS)

ارزش بازار $ 50,07K$ 50,07K $ 50,07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50,07K$ 50,07K $ 50,07K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی Clawris برابر است با $ 50,07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWRIS برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50,07K است.