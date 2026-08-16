قیمت امروز chudhouse

قیمت لحظه‌ ای chudhouse (CHUDHOUSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHUDHOUSE به USD برابر با $ 0 برای هر CHUDHOUSE می‌ باشد.

توکن chudhouse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,203 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.06M CHUDHOUSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHUDHOUSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0019328 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHUDHOUSE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +1.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار chudhouse (CHUDHOUSE)

ارزش بازار $ 35.20K$ 35.20K $ 35.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.20K$ 35.20K $ 35.20K سرمایه در گردش 995.06M 995.06M 995.06M عرضه کل 995,061,972.822971 995,061,972.822971 995,061,972.822971

ارزش بازار فعلی chudhouse برابر است با $ 35.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHUDHOUSE برابر است با 995.06M، و عرضه کل آن 995061972.822971 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.20K است.