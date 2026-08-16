قیمت امروز CatFu

قیمت لحظه‌ ای CatFu (CATFU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 75.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CATFU به USD برابر با $ 0 برای هر CATFU می‌ باشد.

توکن CatFu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,207.39 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M CATFU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CATFU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CATFU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +71.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CatFu (CATFU)

ارزش بازار $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,828,496.829772 999,828,496.829772 999,828,496.829772

ارزش بازار فعلی CatFu برابر است با $ 17.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CATFU برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999828496.829772 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.21K است.