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برترین توکن‌ های اکوسیستم XDC بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم XDC را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.536
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.07K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295741
-0.05%
+0.00%
-0.05%
$ 72.41M
$ 633.90K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.10%
+0.01%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.11M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.181771
0.00%
-0.00%
-3.52%
$ 18.18M
$ 360.50
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.32
+0.05%
+0.00%
-1.00%
$ 13.81M
$ 126.92K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.706929
+0.23%
-0.00%
-0.02%
$ 5.35M
$ 1.45K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 139.47
+0.26%
+0.00%
-0.01%
$ 3.35M
$ 879.00K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.994219
-0.46%
-0.00%
-0.50%
$ 2.46M
$ 444.68K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.708441
0.00%
--
+0.25%
$ 2.24M
$ 40.69
12
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00174172
+0.33%
0.00%
+0.26%
$ 1.74M
$ 195.36K
13
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0.0233789
0.00%
-0.12%
-13.25%
$ 1.69M
$ 1.55K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
15
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00128388
0.00%
-0.01%
-17.06%
$ 634.27K
$ 7.97K
16
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0.740501
+0.17%
-0.13%
-18.06%
$ 584.56K
$ 1.32K
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 8.39401E-10
0.00%
-12.40%
-12.96%
$ 309.14K
--
18
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0.00497023
-0.01%
-0.01%
+7.30%
$ 180.73K
$ 333.10
19
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 0.00010073
0.00%
--
-10.92%
$ 163.05K
$ 19.41
20
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0.00013433
0.00%
--
-13.31%
$ 159.15K
$ 16.32
21
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 6.232E-5
0.00%
-9.10%
-14.28%
$ 149.14K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0.00245543
-0.09%
-0.01%
-2.83%
$ 142.68K
$ 122.54
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0.00118074
0.00%
+0.03%
-4.44%
$ 21.46K
$ 110.47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05139
+0.02%
-0.31%
+0.08%
--
$ 130.88K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم XDC چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم XDC به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $82.60B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم XDC چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم XDC که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم XDC در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته اکوسیستم XDC را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم XDC می‌توان به USDC, LINK, USDF اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم XDC چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم XDC در حال حاضر حدود $82.60B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم XDC، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.